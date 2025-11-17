Mitsubishi UFJ Lease Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mitsubishi UFJ Lease Finance hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 3,68 Milliarden USD gegenüber 3,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at