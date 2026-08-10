Mitsubishi UFJ Lease Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mitsubishi UFJ Lease Finance äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 22,03 JPY gegenüber 39,89 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Mitsubishi UFJ Lease Finance mit einem Umsatz von insgesamt 539,10 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 584,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at