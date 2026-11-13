Mitsubishi UFJ Lease Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mitsubishi UFJ Lease Finance gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,63 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 21,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Mitsubishi UFJ Lease Finance im vergangenen Quartal 570,54 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mitsubishi UFJ Lease Finance 542,92 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at