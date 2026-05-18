18.05.2026 06:31:29

Mitsubishi UFJ Lease Finance legte Quartalsergebnis vor

Mitsubishi UFJ Lease Finance hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,97 JPY. Im Vorjahresviertel waren 33,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsubishi UFJ Lease Finance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 555,65 Milliarden JPY im Vergleich zu 538,85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 112,98 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Mitsubishi UFJ Lease Finance 94,19 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 2 215,38 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Mitsubishi UFJ Lease Finance 2 090,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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