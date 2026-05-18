Mitsubishi UFJ Lease Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mitsubishi UFJ Lease Finance ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mitsubishi UFJ Lease Finance die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mitsubishi UFJ Lease Finance ein EPS von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,54 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mitsubishi UFJ Lease Finance einen Umsatz von 3,54 Milliarden USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 14,70 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 13,71 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at