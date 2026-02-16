Mitsubishi UFJ Lease Finance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitsubishi UFJ Lease Finance gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,16 JPY gegenüber 17,62 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Mitsubishi UFJ Lease Finance im vergangenen Quartal 532,31 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mitsubishi UFJ Lease Finance 482,37 Milliarden JPY umsetzen können.

