Mitsubishi UFJ Lease Finance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsubishi UFJ Lease Finance hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsubishi UFJ Lease Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mitsubishi UFJ Lease Finance 3,45 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at