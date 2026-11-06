Mitsubishi verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD gegenüber 0,270 USD im Vorjahresquartal.

Mitsubishi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,84 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at