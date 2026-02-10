Mitsuboshi Belting: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mitsuboshi Belting äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Mitsuboshi Belting hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 62,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 77,80 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,02 Prozent auf 23,10 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at