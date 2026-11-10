Mitsuboshi Belting: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mitsuboshi Belting lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 135,56 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 64,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mitsuboshi Belting im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,19 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at