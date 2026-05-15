Mitsuboshi Belting legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsuboshi Belting lud am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 63,45 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 27,80 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 23,34 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 263,35 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Mitsuboshi Belting ein Gewinn pro Aktie von 320,25 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 92,30 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Mitsuboshi Belting einen Umsatz von 90,51 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at