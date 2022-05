Mitsuboshi Belting öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsuboshi Belting ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mitsuboshi Belting die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,50 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,33 Milliarden JPY.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 220,26 JPY gegenüber 139,84 JPY im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15,43 Prozent auf 74,87 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 64,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 191,10 JPY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 72,00 Milliarden JPY taxiert.

Redaktion finanzen.at