Mitsuboshi Belting: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mitsuboshi Belting ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mitsuboshi Belting die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 94,57 JPY. Im letzten Jahr hatte Mitsuboshi Belting einen Gewinn von 73,37 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,32 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,20 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at