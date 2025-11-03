Mitsuboshi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mitsuboshi hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 10,74 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,87 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsuboshi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,68 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at