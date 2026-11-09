Mitsuboshi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsuboshi lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 54,83 JPY gegenüber 10,74 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 3,90 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at