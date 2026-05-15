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15.05.2026 06:31:29
Mitsuboshi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mitsuboshi veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 14,18 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,500 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,16 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 70,62 JPY. Im Vorjahr hatte Mitsuboshi 48,87 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 11,73 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Mitsuboshi einen Umsatz von 10,88 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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