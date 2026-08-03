Mitsuchi öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsuchi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,68 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -22,980 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsuchi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,31 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,11 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 45,62 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren -23,450 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 12,57 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 12,41 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at