Mitsuchi stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsuchi lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,81 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -5,880 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,08 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,13 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at