Mitsuchi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitsuchi hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,47 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,18 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,10 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at