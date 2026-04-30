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30.04.2026 06:31:29
Mitsuchi vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Mitsuchi hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 17,25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsuchi -0,060 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Mitsuchi im vergangenen Quartal 3,08 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mitsuchi 3,00 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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