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02.11.2026 06:31:29
Mitsuchi vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Mitsuchi präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 9,00 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mitsuchi 14,24 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,10 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,36 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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