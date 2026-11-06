MITSUI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MITSUI hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 12,45 USD. Im letzten Jahr hatte MITSUI einen Gewinn von 10,95 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,36 Prozent auf 24,96 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at