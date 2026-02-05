Mitsui Chemicals Aktie

Mitsui Chemicals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858586 / ISIN: JP3888300005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 06:18:15

Mitsui Chemicals 9-month Profit Drops On Weak Sales, Cuts FY25 Outlook; Shares Down

(RTTNews) - Mitsui Chemicals, Inc.(MITUF), a Japanese chemical manufacturer, on Thursday reported lower profit and sales revenues in the first nine months of fiscal 2025. Further, the company trimmed fiscal 2025 outlook, mainly as sales were hurt by reduced automobile production.

In Japan, the shares were losing around 3.5 percent, trading at 2,300.00 yen.

In the nine- month period, net income attributable to owners of the parent dropped 40.1 percent to 22.6 billion yen from last year's 37.7 billion yen. Basic earnings per share for the period amounted to 60.07 yen.

Operating income fell 18.3 percent to 54.6 billion yen from 66.9 billion yen a year ago.

Sales revenues also declined 9 percent to 1.22 trillion yen from 1.34 trillion yen a year earlier.

Looking ahead, for fiscal 2025, the company projects net income attributable to owners of the parent of 42 billion yen, higher than prior year's 32.2 billion yen. Operating income would grow to 87 billion yen from 78.3 billion yen a year ago.

Sales revenues, meanwhile, would be down to 1.68 trillion yen from 1.81 trillion yen a year earlier.

The company previously expected annual net income attributable of 55 billion yen, operating income of 65 billion yen and sales revenues of 1.70 trillion yen.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mitsui Chemicals Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Mitsui Chemicals Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mitsui Chemicals Inc. 12,90 6,61% Mitsui Chemicals Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen