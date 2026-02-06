Mitsui Chemicals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mitsui Chemicals hat am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 39,19 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 40,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 405,12 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 448,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at