Mitsui Chemicals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mitsui Chemicals äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,26 Milliarden USD gegenüber 2,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at