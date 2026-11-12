Mitsui Chemicals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mitsui Chemicals lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 73,93 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsui Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 18,93 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 519,04 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mitsui Chemicals einen Umsatz von 398,24 Milliarden JPY eingefahren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 17,41 JPY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 484,92 Milliarden JPY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at