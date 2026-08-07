Mitsui Chemicals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsui Chemicals stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Mitsui Chemicals im vergangenen Quartal 2,89 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mitsui Chemicals 2,87 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at