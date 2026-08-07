Mitsui Chemicals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Chemicals stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 88,78 JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 460,05 Milliarden JPY gegenüber 415,35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at