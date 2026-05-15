Mitsui Chemicals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui Chemicals hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,090 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,05 Prozent zurück. Hier wurden 2,87 Milliarden USD gegenüber 3,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,560 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 11,87 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 11,07 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at