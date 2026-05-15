|
15.05.2026 06:31:29
Mitsui Chemicals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mitsui Chemicals hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,090 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,05 Prozent zurück. Hier wurden 2,87 Milliarden USD gegenüber 3,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,560 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 11,87 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 11,07 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.