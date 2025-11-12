Mitsui Chemicals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mitsui Chemicals veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 37,87 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 22,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,67 Prozent auf 398,24 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui Chemicals 440,88 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at