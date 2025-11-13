Mitsui Chemicals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsui Chemicals stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Mitsui Chemicals einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,70 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,95 Milliarden USD umgesetzt.

