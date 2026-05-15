Mitsui Chemicals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mitsui Chemicals lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 31,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -14,160 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 450,04 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsui Chemicals 470,33 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 35,77 JPY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 447,39 Milliarden JPY gerechnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 91,62 JPY. Im Vorjahr hatte Mitsui Chemicals 85,28 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 1 668,75 Milliarden JPY, gegenüber 1 809,16 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 7,76 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 111,51 JPY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 1 669,11 Milliarden JPY taxiert.

Redaktion finanzen.at