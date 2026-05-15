Mitsui Engineering Shipbuilding hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mitsui Engineering Shipbuilding hat am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 129,56 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 38,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Mitsui Engineering Shipbuilding im vergangenen Quartal 100,01 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mitsui Engineering Shipbuilding 96,37 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 381,15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 385,39 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 353,20 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Mitsui Engineering Shipbuilding einen Umsatz von 315,11 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at