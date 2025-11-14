Mitsui Engineering Shipbuilding legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsui Engineering Shipbuilding gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui Engineering Shipbuilding 0,230 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 572,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 502,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at