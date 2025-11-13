Mitsui Engineering Shipbuilding mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Engineering Shipbuilding hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 102,26 JPY. Im Vorjahresviertel waren 34,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 84,40 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 74,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at