Mitsui Engineering Shipbuilding öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Engineering Shipbuilding präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsui Engineering Shipbuilding noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 568,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 483,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at