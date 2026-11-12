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12.11.2026 06:31:28
Mitsui Engineering Shipbuilding: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Mitsui Engineering Shipbuilding hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 572,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 522,7 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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