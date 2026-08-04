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04.08.2026 06:31:29
Mitsui Engineering Shipbuilding: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Mitsui Engineering Shipbuilding hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 80,87 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 71,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsui Engineering Shipbuilding in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 91,71 Milliarden JPY im Vergleich zu 81,15 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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