Mitsui Engineering Shipbuilding stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsui Engineering Shipbuilding hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,490 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Mitsui Engineering Shipbuilding im vergangenen Quartal 575,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mitsui Engineering Shipbuilding 561,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at