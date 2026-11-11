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11.11.2026 06:31:29
Mitsui Engineering Shipbuilding vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Mitsui Engineering Shipbuilding hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 91,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 102,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Mitsui Engineering Shipbuilding hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 95,44 JPY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 93,65 Milliarden JPY gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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