Mitsui Fudosan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mitsui Fudosan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mitsui Fudosan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at