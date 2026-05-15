Mitsui Fudosan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsui Fudosan lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 37,67 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Mitsui Fudosan mit einem Umsatz von insgesamt 727,90 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 948,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 23,26 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 101,04 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Mitsui Fudosan ein EPS von 89,26 JPY je Aktie vermeldet.

Mitsui Fudosan hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2 709,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2 625,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at