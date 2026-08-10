Mitsui Fudosan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Fudosan lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,04 JPY gegenüber 44,81 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 616,93 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 23,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 802,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at