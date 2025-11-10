Mitsui Fudosan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui Fudosan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Mitsui Fudosan 3,74 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at