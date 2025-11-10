Mitsui Fudosan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mitsui Fudosan hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,07 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,58 Prozent auf 551,10 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 532,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at