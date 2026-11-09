Mitsui Fudosan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mitsui Fudosan hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,07 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,61 Prozent auf 598,56 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 551,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at