Mitsui Fudosan veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mitsui Fudosan hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui Fudosan 0,200 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent auf 3,76 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at