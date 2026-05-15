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15.05.2026 06:31:29
Mitsui Fudosan: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mitsui Fudosan präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,740 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,64 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 25,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,01 USD, nach 1,76 USD im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mitsui Fudosan 17,98 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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