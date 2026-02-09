|
Mitsui Fudosan zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mitsui Fudosan ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mitsui Fudosan die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 24,55 JPY gegenüber 20,04 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Mitsui Fudosan im vergangenen Quartal 628,43 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mitsui Fudosan 514,36 Milliarden JPY umsetzen können.
