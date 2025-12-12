Mitsui High-tec hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mitsui High-tec präsentierte am 11.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,43 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,65 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 54,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at